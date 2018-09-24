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Второй швейцарский кантон ввёл запрет на ношение паранджи

24 сентября 2018 12:54
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Еще в одном швейцарском кантоне запретили носить паранджу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе народного референдума почти 70 % жителей Санкт-Галлена высказались за запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Второй швейцарский кантон ввёл запрет на ношение паранджи-1

Граждане считают, что это будет содействовать безопасности в общественных местах. Таким образом Санкт-Галлен стал вторым кантоном, где был введен подобный запрет.

# Необычное # Фотофакт

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