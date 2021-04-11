Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город

Новости Египта. Археологи обнаружили древнейший египетский город, возраст которого составляет более 3 000 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта находка считается второй по значимости после гробницы Тутанхамона.

Улицы найденного объекта окружены домами, высота которых достигает трех метров. Открытие города позволит взглянуть на жизнь древних египтян в то время, когда империя была на пике своего богатства.