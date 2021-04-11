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Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город

11 апреля 2021 12:50
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Новости Египта. Археологи обнаружили древнейший египетский город, возраст которого составляет более 3 000 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта находка считается второй по значимости после гробницы Тутанхамона.

Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город-1

Улицы найденного объекта окружены домами, высота которых достигает трех метров. Открытие города позволит взглянуть на жизнь древних египтян в то время, когда империя была на пике своего богатства.

Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город-4

Раскопки начались в сентябре 2020 года. Постепенно исследователи открывали прекрасно сохранившийся город с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами быта. Все это оставалось нетронутым тысячи лет.

# Археология # Фотофакт

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