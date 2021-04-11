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Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?

11 апреля 2021 12:34
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На Карибах проснулся вулкан Ла-Суфриер, который спал более 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?-1

Гигантский столп пепла поднялся на высоту свыше 10 километров. Сажа покрыла крыши домов, дороги и автомобили. Жителей ближайших поселков срочно эвакуировали. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?-4

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Кроме того, за сутки ученые зафиксировали шесть этапов вулканического землетрясения. Местные метеорологи заявляют, что извержение будет длиться несколько дней или даже недель.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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