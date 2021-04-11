Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?

На Карибах проснулся вулкан Ла-Суфриер, который спал более 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Кроме того, за сутки ученые зафиксировали шесть этапов вулканического землетрясения. Местные метеорологи заявляют, что извержение будет длиться несколько дней или даже недель.