Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?

На Карибах проснулся вулкан Ла-Суфриер, который спал более 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Карибах проснулся вулкан Ла-Суфриер, который спал более 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гигантский столп пепла поднялся на высоту свыше 10 километров. Сажа покрыла крыши домов, дороги и автомобили. Жителей ближайших поселков срочно эвакуировали. Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Карибском море проснулся древнейший вулкан. Людей эвакуируют круизными лайнерами
Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Кроме того, за сутки ученые зафиксировали шесть этапов вулканического землетрясения. Местные метеорологи заявляют, что извержение будет длиться несколько дней или даже недель.