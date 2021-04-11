Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег

Еще несколько пунктов обвинения, в том числе в коррупции, суд в Лиссабоне не принял к рассмотрению в связи с истечением срока давности. Прокуратура обвинила Сократеша в противозаконном получении почти 34 миллионов евро. За отмывание денег экс-премьеру грозит тюремное заключение сроком от 2 до 12 лет, за подделку документов – до 3 лет лишения свободы.