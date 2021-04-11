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Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег

11 апреля 2021 12:10
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Новости Португалии. В Португалии бывший премьер-министр Жозе Сократеш вновь предстанет перед судом. Экс-главу правительства обвиняют в отмывании денег и фальсификации документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег-1

Еще несколько пунктов обвинения, в том числе в коррупции, суд в Лиссабоне не принял к рассмотрению в связи с истечением срока давности. Прокуратура обвинила Сократеша в противозаконном получении почти 34 миллионов евро. За отмывание денег экс-премьеру грозит тюремное заключение сроком от 2 до 12 лет, за подделку документов – до 3 лет лишения свободы.

Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег-4

63-летний Сократеш все обвинения в свой адрес отвергает.

# Коррупция # Жозе Сократеш # Фотофакт

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