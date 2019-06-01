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В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты

01 июня 2019 11:35
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Новости Таиланда. В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть: пострадали 17 человек, 5 из них получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты-1

В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты-3

Инцидент произошел на севере страны. Рейсовый автобус с местными жителями направлялся в административный центр провинции Пхре. Внезапно автомобиль-пикап «подрезал» транспортное средство на горном склоне. Водитель пытался предотвратить столкновение, но потерял управление. В результате автобус упал в 20-метровую пропасть.

На месте работают спасатели и правоохранители.

В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты-6

В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты-8

В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты-10

# Авария # Фотофакт

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