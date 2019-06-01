В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть с 20-метровой высоты

Новости Таиланда. В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть: пострадали 17 человек, 5 из них получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть: пострадали 17 человек, 5 из них получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на севере страны. Рейсовый автобус с местными жителями направлялся в административный центр провинции Пхре. Внезапно автомобиль-пикап «подрезал» транспортное средство на горном склоне. Водитель пытался предотвратить столкновение, но потерял управление. В результате автобус упал в 20-метровую пропасть.
На месте работают спасатели и правоохранители.