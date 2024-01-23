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Всё больше поляков ищут подработку из-за роста стоимости жизни

23 января 2024 12:10
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Поляки стали активнее искать дополнительную работу. Согласно опросу, проведенному общенациональной исследовательской группой, этой проблемой озабочены более 1/5 жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё больше поляков ищут подработку из-за роста стоимости жизни-1

Если в конце 2023-го о готовности работать где-либо еще заявили чуть более 18 % опрошенных, то в начале 2024 года – уже 22 %. Правда, согласно исследованию, сильно поменялась их мотивация. Раньше дополнительный заработок им был нужен для покупки дорогих товаров и отдыха. Теперь это стало необходимостью из-за роста цен и стоимости жизни.

53 % поляков рассказали, что в последние месяцы их бюджет сильно сократился из-за постоянно растущих расходов на самое необходимое: жилье, коммуналку и продукты. На ситуацию повлияло и то, что, по данным экономистов, рост зарплат в Польше в декабре существенно замедлился.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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