Всё больше поляков ищут подработку из-за роста стоимости жизни

Если в конце 2023-го о готовности работать где-либо еще заявили чуть более 18 % опрошенных, то в начале 2024 года – уже 22 %. Правда, согласно исследованию, сильно поменялась их мотивация. Раньше дополнительный заработок им был нужен для покупки дорогих товаров и отдыха. Теперь это стало необходимостью из-за роста цен и стоимости жизни.

53 % поляков рассказали, что в последние месяцы их бюджет сильно сократился из-за постоянно растущих расходов на самое необходимое: жилье, коммуналку и продукты. На ситуацию повлияло и то, что, по данным экономистов, рост зарплат в Польше в декабре существенно замедлился.