Командир танкового батальона Али Алибеков удачно организовал оборону под систематическим огнем артиллерии и танков ВСУ. Военные РФ, под командованием Алибекова, уничтожили более 100 украинских солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отмечается, что именно под его умелым командованием линия обороны не была полностью прорвана. Кроме того, отличился рядовой Игорь Трофимов, уничтоживший большую часть диверсионных и разведгрупп ВСУ и заставивший их отойти, а также применивший нестандартные подходы при возведении оборонительных сооружений, что позволило сберечь жизни солдат и оружие.