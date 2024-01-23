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МО РФ: танковый батальон ВС России героически не допустил прорыва ВСУ

23 января 2024 10:13
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Командир танкового батальона Али Алибеков удачно организовал оборону под систематическим огнем артиллерии и танков ВСУ. Военные РФ, под командованием Алибекова, уничтожили более 100 украинских солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отмечается, что именно под его умелым командованием линия обороны не была полностью прорвана. Кроме того, отличился рядовой Игорь Трофимов, уничтоживший большую часть диверсионных и разведгрупп ВСУ и заставивший их отойти, а также применивший нестандартные подходы при возведении оборонительных сооружений, что позволило сберечь жизни солдат и оружие.

# Международная политика

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