Сунак призвал лидеров Запада быть смелее в конфискации активов РФ

Британский премьер-министр Риши Сунак обратился к Западу с призывом к активным мерам против РФ, включая поставку оружия в Украину и фискализацию российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

«И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», – заявил он.

Он отметил важность нанесения удара по российской военной экономике и конфискации замороженных активов. Также Сунак призвал США продолжать поддержку Украины.

В статье говорится, что министр инвестиций Соединенного Королевства обсуждал конфискацию активов России с замглавы Минфина США, подчеркивая необходимость соблюдения международного права.

Лидеры G7 сообщили, что активы России останутся в замороженном состоянии до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Санкции в отношении России вводятся с 2022 года, что привело к замораживанию активов. Кремль подвергает такие действия критике, считая их попранием международного права.