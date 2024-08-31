ВС Украины ударили по Белгороду кассетными боеприпасами: есть жертвы и разрушения

ВС Украины атаковали город Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



30 августа 2024 года Вооруженные силы Украины осуществили обстрел из РСЗО Vampire объектов, расположенных на территории Белгорода и Белгородского района. Для данных целей ВСУ применили кассетные боеприпасы.

Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли 5 человек. Ранения получили более трех десятков человек, в том числе 6 детей.