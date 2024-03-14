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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливного хранилища ЗАЭС

14 марта 2024 10:13
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Украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

В районе размещения баков с дизельным топливом было брошено взрывное устройство. Если бы оно попало в баки, это могло бы повлечь за собой тяжелые последствия.

Директор ЗАЭС отметил, что устройство было брошено рядом с забором топливохранилища, но персонал и оборудование не пострадали. Вопреки предупреждению МАГАТЭ о том, что подобные атаки недопустимы, стрельбы продолжаются.

Об инциденте были проинформированы эксперты МАГАТЭ, которые постоянно находятся на станции. ЗАЭС заявила, что ее персонал полностью гарантирует безопасность станции. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе.

# Международная политика

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