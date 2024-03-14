Хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене

Шиитское движение «Ансар Алла», действующее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном, провело успешные боевые испытания гиперзвуковой космической ракеты и собирается включать такие снаряды в свой арсенал. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета на твердом горючем может развивать скорость до 8 Махов. В Йемене намерены применять ее для атак на морских просторах и по целям в Израиле.

Помимо испытания гиперзвуковой ракеты, Вооруженные силы Йемена усовершенствовали свои ракеты и дроны, удвоив разрушительную силу взрывных боеголовок.

Ранее главарь «Ансар Алла» заявил о стремлении движения создать гиперзвуковые ракеты и применять новое оружие в операциях.

В прошлом году хуситы заявили, что они поддерживают палестинское сопротивление против Израиля в секторе Газа, совершая по нему ракетные и воздушные атаки.