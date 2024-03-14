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В Эстонии заявили, что могут ввести войска в Украину

14 марта 2024 09:27
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась дать гарантии, что эстонские военные не будут направлены в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться», – сказал он.

Этот вопрос стал центральным в обсуждении после заявления президента Франции о возможности отправки войск из стран ЕС в Украину.

Каллас заявила, что не может дать таких обещаний, поскольку ситуация может измениться. Она подчеркнула, что любая помощь Украине может быть интерпретирована Россией как вмешательство. Она также уточнила, что речь идет не о вводе войск, а о помощи в обучении ВСУ. Несмотря на это, неделю назад Каллас заверила парламент, что эстонские солдаты не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

# Международная политика

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