Прямой эфир

ВСУ не справляются с учётом погибших и пропавших без вести бойцов

08 мая 2024 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У ВС Украины возникают сложности в процессе учета погибших, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Издание пишет, что Вооруженные силы Украины «перегружены потерями», поэтому возникают задержки в предоставлении сведений о погибших солдатах. NYT подчеркивает, что семьи военнослужащих порой в течение не одного месяца пытаются получить официальное подтверждение гибели своих родных, что приводит к усилению их страданий.

В материале также говорится, что такое положение дел стало приводить к акциям протестов, в ходе которых демонстрантами выдвигаются требования о предоставлении информации касательно погибших солдат.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Литва отрабатывает переход к военному времени
08 мая 2024 10:39

Литва отрабатывает переход к военному времени

Apple провела весеннюю презентацию новинок
08 мая 2024 10:15

Apple провела весеннюю презентацию новинок

На учениях НАТО 11 солдат пострадали во время прыжков с парашютом
08 мая 2024 09:03

На учениях НАТО 11 солдат пострадали во время прыжков с парашютом

Парламент Литвы одобрил отправку солдат в Украину
08 мая 2024 08:39

Парламент Литвы одобрил отправку солдат в Украину

Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее
08 мая 2024 08:19

Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее

В Британии рухнула электронная система пограничного контроля
08 мая 2024 08:12

В Британии рухнула электронная система пограничного контроля

США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе
08 мая 2024 07:56

США и их союзники по НАТО начали масштабные учения в Европе

НАТО планирует на саммите отказаться от ввода войск в Украину
08 мая 2024 07:53

НАТО планирует на саммите отказаться от ввода войск в Украину

В США напуганы из-за заявления Украины о попытке покушения на Зеленского
08 мая 2024 07:20

В США напуганы из-за заявления Украины о попытке покушения на Зеленского

В Индии стартовал третий тур парламентских выборов
08 мая 2024 07:18

В Индии стартовал третий тур парламентских выборов

ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе
08 мая 2024 07:14

ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе

В немецких школах отмечается рост насилия
08 мая 2024 07:07

В немецких школах отмечается рост насилия