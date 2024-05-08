ВСУ не справляются с учётом погибших и пропавших без вести бойцов

У ВС Украины возникают сложности в процессе учета погибших, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Издание пишет, что Вооруженные силы Украины «перегружены потерями», поэтому возникают задержки в предоставлении сведений о погибших солдатах. NYT подчеркивает, что семьи военнослужащих порой в течение не одного месяца пытаются получить официальное подтверждение гибели своих родных, что приводит к усилению их страданий.

В материале также говорится, что такое положение дел стало приводить к акциям протестов, в ходе которых демонстрантами выдвигаются требования о предоставлении информации касательно погибших солдат.