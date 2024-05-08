Литва отрабатывает переход к военному времени

Пока в Беларуси отдают дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной, и мечтают, чтобы этого больше не повторилось, наши соседи, напротив, продолжают бряцать оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Так, Литва, не скрывая этого, готовится к войне. В стране проходят масштабные учения «Грозовой бастион». В них, кроме подразделений Вооруженных сил, принимают участие государственные и муниципальные учреждения Вильнюса и Каунаса.

В ходе маневров проверяют их готовность к выполнению задач по мобилизации, а также реквизиции имущества для нужд армии. И впервые введение комендантского часа. Он был объявлен минувшей ночью. Дежурство на улицах и дорогах на специально оборудованных блок-постах совместно несли военные и полиция. Им было дано право останавливать местных жителей и машины для проверки документов.