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Литва отрабатывает переход к военному времени

08 мая 2024 10:39
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Пока в Беларуси отдают дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной, и мечтают, чтобы этого больше не повторилось, наши соседи, напротив, продолжают бряцать оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Литва отрабатывает переход к военному времени-1

Так, Литва, не скрывая этого, готовится к войне. В стране проходят масштабные учения «Грозовой бастион». В них, кроме подразделений Вооруженных сил, принимают участие государственные и муниципальные учреждения Вильнюса и Каунаса.

В ходе маневров проверяют их готовность к выполнению задач по мобилизации, а также реквизиции имущества для нужд армии. И впервые введение комендантского часа. Он был объявлен минувшей ночью. Дежурство на улицах и дорогах на специально оборудованных блок-постах совместно несли военные и полиция. Им было дано право останавливать местных жителей и машины для проверки документов.

Литва отрабатывает переход к военному времени-4

Томас Версекенас, лейтенант Вооруженных сил Литвы:
Мы хотим понять и увидеть, как на самом деле работает комендантский час и как при этом действует военное командование. Кроме того, мы учимся организовывать охрану важных объектов в городе. Такие учения – очень хороший способ научить нас действовать правильно и эффективно.

Литва отрабатывает переход к военному времени-7

Однако военные не скрывают, что еще одной из главных целей этих учений было научить солдат действовать в городских условиях, где много мирных жителей и транспорта. Как отметили в Министерстве обороны Литвы, в ходе маневров армия совместно с государственными учреждениями моделируют переход от мирного времени к военному.

# Военные учения # Новости Литвы

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