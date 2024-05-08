Apple провела весеннюю презентацию новинок

Apple в ходе майского мероприятия Let Loose представила новые гаджеты и аксессуары, пишет ТАСС.

На мероприятии сообщили про новые iPad, стилус Apple Pencil Pro и про обновление для беспроводной клавиатуры Magic Keyboard.

Так, был презентован новый iPad Air в двух размерах: с диагональю 11 и 13 дюймов и в 4 цветах – синий, фиолетовый, звездный и космический серый.

Также был представлен новый iPad Pro в размерах 11 и 13 дюймов. Толщина новинки не превышает 5 мм и имеет OLED-экран. А обновленный Apple Pencil Pro имеет тактильную обратную связь, беспроводную зарядку и разные интуитивные возможности для рисования. Magic Keyboard теперь стала тоньше и имеет функциональную панель сверху.