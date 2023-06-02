ВСУ на Запорожском направлении начали использовать тактику НАТО

ВС Украины используют комбинированную тактику ведения военных действий, внедряя методы НАТО. Об этом сообщил командир батальона «Крым», пишет РИА Новости.

По его словам, со стороны ВСУ помимо «советской школы» явно прослеживается заимствованная тактика НАТО. При попытках атак в боевых условиях украинские солдаты внедряют новые методы. Командир отметил, что со стороны ВСУ, например, появились мобильные группы на пикапах, но из-за рельефа местности украинские военные сталкиваются со сложностями при выполнении задач.

Касаемо техники, военный отметил, что ВС Украины в основном используют советского производства, но применяют натовские боеприпасы.