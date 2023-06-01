Сербы вновь вышли на акцию протеста на севере Косово, демонстрации прошли мирно

В регионе по-прежнему много полицейских и военнослужащих НАТО. Хотя ранее протестующие призывали власти вывести силы Альянса из городов. О беспорядках в Косово президент Сербии 1 июня поговорил с главой дипломатии ЕС Боррелем, канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном. Единогласно участники встречи выступили за установление мира в регионе, однако о конкретных этапах его достижения пока неизвестно.