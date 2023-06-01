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Сербы вновь вышли на акцию протеста на севере Косово, демонстрации прошли мирно

01 июня 2023 21:20
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Сербы вновь вышли на акцию протеста на севере Косово. Демонстрации прошли мирно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербы вновь вышли на акцию протеста на севере Косово, демонстрации прошли мирно-1

В регионе по-прежнему много полицейских и военнослужащих НАТО. Хотя ранее протестующие призывали власти вывести силы Альянса из городов. О беспорядках в Косово президент Сербии 1 июня поговорил с главой дипломатии ЕС Боррелем, канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном. Единогласно участники встречи выступили за установление мира в регионе, однако о конкретных этапах его достижения пока неизвестно.

# Акции протеста # Фотофакт

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