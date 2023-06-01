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В филиппинской акватории стартовали первые трёхсторонние учения береговой охраны

01 июня 2023 21:26
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Первые трехсторонние учения береговой охраны стартовали в филиппинской акватории. К маневрам присоединились США и Япония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В филиппинской акватории стартовали первые трёхсторонние учения береговой охраны-1

Пока от союзников прибыли по одному кораблю. Береговая охрана Филиппин задействует в учениях сразу четыре судна. По заявлениям принимающей стороны, совместные учения способствуют повышению уровня координации между сотрудниками береговой охраны трех государств. В ходе тренировок военнослужащие отработают установку оперативной связи, маневрирование, а также сценарии перехвата судов, подозреваемых в пиратстве.

# Военные учения # Фотофакт

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