В филиппинской акватории стартовали первые трёхсторонние учения береговой охраны

Первые трехсторонние учения береговой охраны стартовали в филиппинской акватории. К маневрам присоединились США и Япония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока от союзников прибыли по одному кораблю. Береговая охрана Филиппин задействует в учениях сразу четыре судна. По заявлениям принимающей стороны, совместные учения способствуют повышению уровня координации между сотрудниками береговой охраны трех государств. В ходе тренировок военнослужащие отработают установку оперативной связи, маневрирование, а также сценарии перехвата судов, подозреваемых в пиратстве.