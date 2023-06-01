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В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга

01 июня 2023 21:11
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Новости США. Дефолт отменяется? Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга. Несколько недель потребовалось республиканцам и демократам, чтобы наконец договориться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга-1

В поддержку инициативы высказались 314 конгрессменов, против – 117. Американцы так ждали этого события, что для людей организовали прямую трансляцию голосования. Теперь документ должен одобрить Сенат. После чего он отправится на подпись президенту США. Ожидается, что произойдет это до конца текущей недели. Напомним, ранее Минфин Штатов назвал 5 июня крайним сроком для принятия мер во избежание технического дефолта. Вопрос с повышением и без того рекордного госдолга страны вызвал массу споров в американском правительстве.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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