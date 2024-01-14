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ВСУ атаковали поселок РФ Теткино в Курской области

14 января 2024 13:28
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинских дронов на деревню Текино в Глушковском районе. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что в результате обстрела пострадал человек, которому сейчас оказывают помощь. В двух домах были выбиты окна, хозяевам будет оказана помощь в ремонте.

Также Старовойт отметил, что ВСУ постоянно атакуют центральные и пограничные регионы России, используя дроны и проводя диверсии. Во многих регионах действует «оранжевый» уровень террористической угрозы.

# Международная политика

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