ВСУ атаковали поселок РФ Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинских дронов на деревню Текино в Глушковском районе. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что в результате обстрела пострадал человек, которому сейчас оказывают помощь. В двух домах были выбиты окна, хозяевам будет оказана помощь в ремонте.

Также Старовойт отметил, что ВСУ постоянно атакуют центральные и пограничные регионы России, используя дроны и проводя диверсии. Во многих регионах действует «оранжевый» уровень террористической угрозы.