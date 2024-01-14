Израиль хочет закрыть границу между Египтом и сектором Газа

В заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил важность закрытия границы между Египтом и Газой, чтобы помешать ХАМАС снабжать сектор вооружением. Он также отметил возможность восстановить контроль Израиля над анклавом. Об этом пишет РИА Новости.

Израиль, как сообщалось, планировал провести военную операцию на участке границы между Египтом и Газой и предложил Египту установить датчики вдоль границы. Однако в Каире отвергли это предложение.

В ответ на ракетную атаку из Газы Израиль начал войну против ХАМАС, в ходе которой были проведены авиаудары по предприятиям анклава и введена полная блокировка.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала противостояния погибло более 23 тыс. человек и более 60 тыс. получили ранения. После прекращения огня ХАМАС взял в плен 126 израильтян и 11 иностранцев.

МИД России призывает стороны прекратить боевые столкновения и подчеркивает, что разрешение ближневосточного кризиса возможно только на основе формулы «двух государств», одобренной Советом Безопасности ООН.