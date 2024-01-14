Трамп заявил, что назревает Третья мировая война

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности начала Третьей мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал об этом на встрече со сторонниками в Айове. При этом он утверждает, что мир никогда не был так близок к глобальному конфликту. Одновременно с этим, он обещает предотвратить это, отмечая, что знает всех ключевых действующих лиц.

Также Трамп подчеркивает, что администрация «Байдена слаба и неэффективна». Экс-лидер штатов также утверждает, что демократы умеют только фальсифицировать выборы и преследовать своих политических соперников.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, Трамп является главным фаворитом среди республиканцев. Предполагается, что он будет соперничать с действующим президентом Байденом. Опросы показывают, что у Трампа хорошие шансы на победу в 2024 году.