КНДР снова запустила баллистическую ракету

По данным береговой охраны Японии, Северная Корее предположительно произвела запуск баллистической ракеты. Об этом пишет ТАСС.

Патрульные корабли Японии призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракеты и связаться с властями. Как сообщается, ракета, скорее всего, упала за пределы исключительной экономзоны Японии.

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что ракета была средней дальности. Комитет руководителей штабов Вооруженных сил Республики Корея также подтвердил запуск этой ракеты из Пхеньяна в направлении Японского моря.

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск первой баллистической ракеты в этом году, а запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» был произведен 18 декабря 2023 года. Министр обороны Республики Корея заявил, что КНДР может провести испытания новой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в январе.