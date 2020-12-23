В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы

Новости Украины. В Кировоградской области Украины горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Они требуют погасить задолженности по зарплате и возобновить работу предприятий. Местные жители приносят протестующим еду и теплые вещи. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков.

Организаторы говорят, что люди истощены физически и психологически, но останавливаться не собираются, ведь благосостояние 5 000 семей работников зависит сейчас от их решительности.