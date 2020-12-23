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В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы

23 декабря 2020 20:40
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Новости Украины. В Кировоградской области Украины горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы-1

Они требуют погасить задолженности по зарплате и возобновить работу предприятий. Местные жители приносят протестующим еду и теплые вещи. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков.

Организаторы говорят, что люди истощены физически и психологически, но останавливаться не собираются, ведь благосостояние 5 000 семей работников зависит сейчас от их решительности.

В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы-4

Напомним, аналогичные акции протеста шахтеров в разных районах страны проходят весь декабрь.

# Акции протеста # Фотофакт

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