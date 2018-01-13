Вспышка сальмонеллёза в Бурятии: заболели 82 человека, госпитализированы 55

Новости России. В России массовая вспышка сальмонеллеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После посещения одного из кафе в Улан-Уде с острой кишечной инфекцией за медпомощью обратились уже свыше 80 человек!
Новости России. В России массовая вспышка сальмонеллеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После посещения одного из кафе в Улан-Уде с острой кишечной инфекцией за медпомощью обратились уже свыше 80 человек!
Большинство госпитализированы.
Среди пострадавших в том числе и дети. У многих пациентов – состояние средней степени тяжести. К ЧП привело грубое нарушение санитарных правил. Работа кафе, где зафиксирована вспышка заболевания, приостановлена.