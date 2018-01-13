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Вспышка сальмонеллёза в Бурятии: заболели 82 человека, госпитализированы 55

13 января 2018 17:58
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Новости России. В России массовая вспышка сальмонеллеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После посещения одного из кафе в Улан-Уде с острой кишечной инфекцией за медпомощью обратились уже свыше 80 человек!

Вспышка сальмонеллёза в Бурятии: заболели 82 человека, госпитализированы 55-1

Большинство госпитализированы.

Среди пострадавших в том числе и дети. У многих пациентов – состояние средней степени тяжести. К ЧП привело грубое нарушение санитарных правил. Работа кафе, где зафиксирована вспышка заболевания, приостановлена.

# Фотофакт # Массовое отравление # Заболевания

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