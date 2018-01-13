Три человека погибли, несколько детей в искусственной коме: ДТП на окраине Праги

Новости Чехии. Обстоятельства смертельного ДТП расследуют в Чехии. В аварию на окраине Праги попал рейсовый автобус – столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в дерево на обочине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Обстоятельства смертельного ДТП расследуют в Чехии. В аварию на окраине Праги попал рейсовый автобус – столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в дерево на обочине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До прибытия спасателей многие пассажиры не могли сами выбраться из поврежденного салона.
Жертвами трагедии стали три человека, около 30 пострадали. У многих тяжелые ранения и травмы. Несколько детей ввели в искусственную кому.