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Три человека погибли, несколько детей в искусственной коме: ДТП на окраине Праги

13 января 2018 13:04
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Новости Чехии. Обстоятельства смертельного ДТП расследуют в Чехии. В аварию на окраине Праги попал рейсовый автобус – столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в дерево на обочине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли, несколько детей в искусственной коме: ДТП на окраине Праги-1

До прибытия спасателей многие пассажиры не могли сами выбраться из поврежденного салона.

Три человека погибли, несколько детей в искусственной коме: ДТП на окраине Праги-4

Жертвами трагедии стали три человека, около 30 пострадали. У многих тяжелые ранения и травмы. Несколько детей ввели в искусственную кому.

Три человека погибли, несколько детей в искусственной коме: ДТП на окраине Праги-7

# Фотофакт # Авария

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