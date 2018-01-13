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К взрыву в жилой пятиэтажке в Омске привела неправильная эксплуатация газового баллона

13 января 2018 15:09
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вечером 12 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске

К взрыву в жилой пятиэтажке в Омске привела неправильная эксплуатация газового баллона-1

Пострадали 8 человек. Шестеро в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе четверо детей. Все это – одна семья. Именно в их квартире прогремел взрыв. По версии следователей, глава семейства заправил баллон на АЗС и отнес его домой. Через некоторое время тот стал пропускать газ, что и привело к воспламенению. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв газа # Фотофакт

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