К взрыву в жилой пятиэтажке в Омске привела неправильная эксплуатация газового баллона

Пострадали 8 человек. Шестеро в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе четверо детей. Все это – одна семья. Именно в их квартире прогремел взрыв. По версии следователей, глава семейства заправил баллон на АЗС и отнес его домой. Через некоторое время тот стал пропускать газ, что и привело к воспламенению. Возбуждено уголовное дело.