Всемирная метеоорганизация заявила, что экстремальная жара продлится до августа

По мнению экспертов, в 2023 году будет побит еще не один температурный рекорд. И ждать похолодания не стоит. На пике туристического сезона с аномальной жарой столкнулась Европа. На Сицилии столбики термометров поднялись почти до 50 °С. Не многим лучше ситуация и в США. Там местные чаще спасаются от солнца дома. А вот гости отказываться от планов хотят не всегда. Поэтому все чаще туристические группы можно встретить у фонтанов и гейзеров.