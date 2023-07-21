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Всемирная метеоорганизация заявила, что экстремальная жара продлится до августа

21 июля 2023 14:44
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Экстремальная жара продлится до августа. Такими прогнозами поделилась Всемирная метеоорганизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная метеоорганизация заявила, что экстремальная жара продлится до августа-1

По мнению экспертов, в 2023 году будет побит еще не один температурный рекорд. И ждать похолодания не стоит. На пике туристического сезона с аномальной жарой столкнулась Европа. На Сицилии столбики термометров поднялись почти до 50 °С. Не многим лучше ситуация и в США. Там местные чаще спасаются от солнца дома. А вот гости отказываться от планов хотят не всегда. Поэтому все чаще туристические группы можно встретить у фонтанов и гейзеров.

# Погода # Фотофакт

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