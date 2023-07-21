В Греции неконтролируемые пожары сожгли тысячи гектаров пастбищ и посевов

Новости Греции. Тысячи гектаров пастбищ и посевов в Греции уничтожены огнем. Несмотря на усилия пожарных, страна полыхает пятый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу экстренных служб осложняют погодные условия. Сильный ветер способствует распространению огня. При этом в Греции стоит 40-градусная жара. Напряженная ситуация сохраняется неподалеку от Афин. Здесь от пламени пострадало множество домов. Лишь три здания удалось спасти. В центре Родоса горят рощи. Сохранить их вместе с обитателями пытаются не только пожарные, но и волонтеры. Для ликвидации возгораний также привлечена авиация. Несколько стран отправляют Греции помощь – сотрудников экстренных служб и технику.