Следствие РФ попросило суд арестовать экс-министра обороны ДНР Гиркина-Стрелкова

По информации, поступившей из Мещанского районного суда Москвы, следствие попросило арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (также известного как Гиркин), пишет РИА Новости.

В суде поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Игоря Стрелкова уже доставили в суд, где он находится в зале заседаний, который часто называют «аквариумом».

В пятницу, 21 июля, в Москве арестован бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.