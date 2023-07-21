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Следствие РФ попросило суд арестовать экс-министра обороны ДНР Гиркина-Стрелкова

21 июля 2023 14:42
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По информации, поступившей из Мещанского районного суда Москвы, следствие попросило арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (также известного как Гиркин), пишет РИА Новости.

В суде поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Игоря Стрелкова уже доставили в суд, где он находится в зале заседаний, который часто называют «аквариумом».

В пятницу, 21 июля, в Москве арестован бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.

# Международная политика

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