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В Аризоне открыли стрельбу сразу в нескольких районах, ранены девять человек

18 июня 2021 12:46
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Новости США. В США вновь слышна стрельба. В пригороде Финикса, штат Аризона, огонь открыли сразу в нескольких районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аризоне открыли стрельбу сразу в нескольких районах, ранены девять человек-1

Ранены девять человек. Все они были доставлены в больницу. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли эти происшествия между собой. Подозреваемый задержан.

В Аризоне открыли стрельбу сразу в нескольких районах, ранены девять человек-4

Стрельба в американских городах происходит практически ежедневно. Ранее на юге Чикаго двое неизвестных открыли огонь по группе людей на улице. В результате один человек погиб, еще девять пострадали.

# Стрельба в США # Фотофакт

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