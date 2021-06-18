В Аризоне открыли стрельбу сразу в нескольких районах, ранены девять человек

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В пригороде Финикса, штат Аризона, огонь открыли сразу в нескольких районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранены девять человек. Все они были доставлены в больницу. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли эти происшествия между собой. Подозреваемый задержан.