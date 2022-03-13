Мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума. Что подорожало больше всего?

Исторического максимума достигли мировые цены на продовольствие. Это следствие ситуации в Украине, санкций против России, резкого подорожания газа в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего к концу февраля подорожали молочные продукты, в среднем на 6,5 %, а также зерновые, констатирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Неутешительными данными поделились и в Международном валютном фонде. В ряде стран прогнозируется экономический спад, что приведет к глубокой рецессии.

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