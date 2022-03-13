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Во Франции маленькие панды-близнецы впервые вышли из закрытого вольера

13 марта 2022 08:53
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И позитивные новости воскресного утра. Во французском зоопарке впервые появились вне закрытого вольера панды-близнецы, рожденные там в начале августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции маленькие панды-близнецы впервые вышли из закрытого вольера-1

Несмелые шаги по земле, траве и камням Юандуду и Хуанлили делали под пристальным вниманием смотрителей зоопарка Боваль. Он входит в число крупнейших в Европе. Там проживают около 35 тысяч животных восьмисот различных видов, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной.  

Во Франции маленькие панды-близнецы впервые вышли из закрытого вольера-4

Что касается панд, они приехали во Францию на правах аренды из Китая в 2012 году и с тех пор это уже второе пополнение в семье бамбуковых мишек.  

# Дикие животные # Фотофакт

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