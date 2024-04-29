«Все лучше и лучше». Солдаты ВСУ признали превосходство армии РФ

Солдаты ВСУ отметили превосходство российской армии, отмечая ее совершенствование. Российская армия продемонстрировала умение учиться и подстраиваться под ситуацию на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.

«Они становятся все лучше и лучше…», – сказал один из военных.

Ранее командующий войсками НАТО в Европе Каволи высказал озабоченность прогрессом России в области вооружения. Он отметил, что российские войска намного превосходят ВСУ в снабжении амуницией и выпускают больше артиллерийских снарядов, чем все силы НАТО.