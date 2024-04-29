Маск назвал безумием новые переговоры между США и Украиной о поддержке Киева

Илон Маск подвергает раскритиковал президента Украины Зеленского о продолжении переговоров с США о дальнейшей поддержке Киева, назвав их «безумием». Об этом пишет РИА Новости.

Маск ответил на пост Дэвида Сакса о планах Зеленского по десятилетнему соглашению о помощи с США.

Цель Зеленского – сделать это договор «наиболее сильным» из всех соглашений о безопасности.

Ранее американский лидер Байден подписал законопроект о помощи союзникам, в том числе Украине, которая получит 61 миллиард долларов на конфликт с РФ.