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Маск назвал безумием новые переговоры между США и Украиной о поддержке Киева

29 апреля 2024 09:25
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Илон Маск подвергает раскритиковал президента Украины Зеленского о продолжении переговоров с США о дальнейшей поддержке Киева, назвав их «безумием». Об этом пишет РИА Новости.

Маск ответил на пост Дэвида Сакса о планах Зеленского по десятилетнему соглашению о помощи с США.

Цель Зеленского – сделать это договор «наиболее сильным» из всех соглашений о безопасности.

Ранее американский лидер Байден подписал законопроект о помощи союзникам, в том числе Украине, которая получит 61 миллиард долларов на конфликт с РФ.

# Международная политика

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