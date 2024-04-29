Экс-глава НАТО Куят назвал две главные ошибки Запада в украинском конфликте

Бывший командир НАТО генерал Харальд Куят считает, что Запад недооценивает Россию и по ошибке срывает переговоры о мире. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что дальнейшая война не улучшит перспектив Украины, а только ухудшит ситуацию. Куят призвал к скорому окончанию боевых действий и началу переговоров о мире.

Также он отметил, что военное положение в Украине критическое и с каждым днем ухудшается. Российские войска после удачных контратак продвигаются вперед, заняв несколько населенных пунктов в Донбассе.

