Подразделения танков из Приморья ведут атаку на позиции ВСУ на Южнодонецком направлении, применяя при этом тактику передвижения огневых позиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил командир танка Т-80БВМ «Сокол», два таких танка могут одновременно работать как по одной, так и по двум целям. Огонь ведется на дальность до километра.

Танк Т-80БВМ является одним из ключевых звеньев восточной группы, с его помощью были разрушены сотни целей. Коммандир подразделения «Арцах» подчеркнул высокую результативность Т-80 в наступлении за счет его быстрого пуска, разогрева и бесшумного подхода к противнику.