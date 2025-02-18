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В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений

18 февраля 2025 08:04
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Поляки продолжают расплачиваться за бездарную политику своих властей. Свыше 9 тысяч сотрудников почтовой службы рискуют потерять работу в рамках программы добровольного увольнения. В знак протеста – люди вышли на забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений-2

Протестующие требуют остановить сокращения и повысить зарплаты. Однако руководство почты не намерено вступать в какой-либо диалог со своими же сотрудниками. Там объяснили увольнения бедственным финансовым положением польской почты. Единственное, что смогли предложить работодатели почтальонам – открыть собственный бизнес. 

В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений-4

Роберт Чиж, представитель профсоюза работников почты Польши:
Именно так почта Польши под руководством нового правительства хочет бороться с развалом оставленным после предыдущего правительства. Я не люблю сравнивать, но я приведу вам пример. Около 12 тысяч сотрудников ушли с почты за последние 8 лет. А сейчас такой результат будет достигнут уже через 15 месяцев. Никогда еще увольнения не происходили так быстро.

Конфликт между работниками и руководством компании обостряется с каждым днем. По мнению людей, топ-менеджеры намеренно разрушают компанию и  ухудшают условия труда. Поэтому в борьбе за свои права они намерены идти до конца.

# Польша # Протесты # Кризис в ЕС

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