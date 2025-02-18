В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений

Поляки продолжают расплачиваться за бездарную политику своих властей. Свыше 9 тысяч сотрудников почтовой службы рискуют потерять работу в рамках программы добровольного увольнения. В знак протеста – люди вышли на забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют остановить сокращения и повысить зарплаты. Однако руководство почты не намерено вступать в какой-либо диалог со своими же сотрудниками. Там объяснили увольнения бедственным финансовым положением польской почты. Единственное, что смогли предложить работодатели почтальонам – открыть собственный бизнес.

Роберт Чиж, представитель профсоюза работников почты Польши:

Именно так почта Польши под руководством нового правительства хочет бороться с развалом оставленным после предыдущего правительства. Я не люблю сравнивать, но я приведу вам пример. Около 12 тысяч сотрудников ушли с почты за последние 8 лет. А сейчас такой результат будет достигнут уже через 15 месяцев. Никогда еще увольнения не происходили так быстро.

Конфликт между работниками и руководством компании обостряется с каждым днем. По мнению людей, топ-менеджеры намеренно разрушают компанию и ухудшают условия труда. Поэтому в борьбе за свои права они намерены идти до конца.