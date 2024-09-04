ВС Украины планировали взорвать бомбу на Курской АЭС

О намерениях Сырского стало известно со слов украинского военнопленного Михаила Шкода. Солдат рассказал, что главком ВСУ, посещая расположение 9-й разведроты бригады 5 августа 2024 года, собрал военнослужащих, которые должны были атаковать Курскую область. Военным ВСУ Сырский говорил подбадривающие слова и о том, что им необходимо пройти на атомную станцию.

Когда украинский главком уехал, солдаты ВСУ спросили у руководства, какая цель их присутствия на АЭС. Командиры ответили, что «хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку». Они также пояснили, что украинским солдатам ничего угрожать не будет, потому что ВСУ к моменту взрывать будут выведены. Планировалось, что ВС России смогут отбить станцию, после чего дистанционно сработает бомба, а Киев в инциденте сможет обвинить Москву, объяснил Шкода.