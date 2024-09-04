В Молдове остаётся всё меньше школ

Количество школ в Молдове за последние два десятилетия значительно сократилось. Теперь их почти на четверть меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы результаты оптимизации учебных заведений. Ее проводят нынешние власти республики. Меньше стало учеников на 42 %, а педагогов – на 39 %. Только с начала этого года закрыты 10 школ, а реорганизованы еще 13. По официальным данным, в стране около сотни средних учебных заведений, где количество учащихся не превышает 50 человек.