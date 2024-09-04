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Израильтяне требуют от правительства заключить сделку по заложникам

04 сентября 2024 07:29
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Тысячи израильтян вновь вышли на улицы. Они требуют заключить сделку по заложникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне требуют от правительства заключить сделку по заложникам-2

Акции продолжаются четвертый день подряд в Тель-Авиве и других городах страны. Накануне вечером толпа собралась у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб Министерства обороны. Полиция перекрыла движение. Демонстрации вспыхнули с новой силой в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне информации об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных, среди которых был также гражданин России.

# Акции протеста

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