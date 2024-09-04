Израильтяне требуют от правительства заключить сделку по заложникам

Акции продолжаются четвертый день подряд в Тель-Авиве и других городах страны. Накануне вечером толпа собралась у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб Министерства обороны. Полиция перекрыла движение. Демонстрации вспыхнули с новой силой в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне информации об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных, среди которых был также гражданин России.