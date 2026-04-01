В Польше пройдут общенациональные военные учения с участием руководства страны

В Польше идет масштабная подготовка к общенациональным военным учениям «Край». В них будут заняты все подразделения армии страны. Основная цель – проверить готовность всей системы обороны и госструктур к вооруженному конфликту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководить учениями будет сам президент при поддержке правительства и военного командования. Во время маневров отрепетируют принятие важных политико-стратегических решений, в том числе введение военного положения в случае начала вооруженного конфликта. Отработают взаимодействие между гражданскими властями и армейским командованием. Результаты проверки станут основанием для обновления военной стратегии.

Учения начнутся уже в апреле, однако все детали – дата, место и перечень участников – не раскрываются. Отметим, власти Польши несколько лет запугивают население страны растущей угрозой агрессии с Востока. Под это Варшава наращивает свои военные расходы и требует дополнительно финансирования от ЕС.