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Песков: Зеленский должен был принять решение о выводе войск из ДНР «еще вчера»

01 апреля 2026 10:43
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Песков: Зеленский должен был принять решение о выводе войск из ДНР «еще вчера»-0

Решение Владимира Зеленского вывести ВС Украины с территории Донбасса спасло бы множество жизней и остановило бы горячую фазу войны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Этот аспект, по словам Пескова, оговаривался не единожды. «И по идее Зеленский должен был еще вчера принять такое решение», что способствовало бы остановке горячей фазы конфликта, добавил он.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Зеленский

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