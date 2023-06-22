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ВС России обнаружили и уничтожили колонну ВСУ, шедшую с подкреплением в Артёмовск

22 июня 2023 07:30
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Части Южной группы Вооруженных сил России нанесли удар по украинской колонне, которая двигалась с подкреплением в направлении Артемовска из города Дружковка. Эту информацию предоставил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Подробная информация о потерях украинских войск уточняется. Колонна была замечена и атакована в окрестностях населенного пункта Калиновка. Действия Южной группировки не дали украинским военнослужащим возможности осуществить дооснащение своих частей.

# Международная политика # Андрей Марочко

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