ВС России обнаружили и уничтожили колонну ВСУ, шедшую с подкреплением в Артёмовск

Части Южной группы Вооруженных сил России нанесли удар по украинской колонне, которая двигалась с подкреплением в направлении Артемовска из города Дружковка. Эту информацию предоставил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Подробная информация о потерях украинских войск уточняется. Колонна была замечена и атакована в окрестностях населенного пункта Калиновка. Действия Южной группировки не дали украинским военнослужащим возможности осуществить дооснащение своих частей.