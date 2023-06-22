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Елена Зеленская заявила, что живёт с супругом раздельно

22 июня 2023 07:10
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что они живут отдельно друг от друга. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, раздельное проживание – мера вынужденная. По соображениям безопасности им приходится жить в разных местах. По словам супруги украинского лидера, в офис она приходит на работу. Там и остается на ночь президент Украины Владимир Зеленский, а Елена Зеленская возвращается домой к детям. 

# общество # Елена Зеленская # Владимир Зеленский

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