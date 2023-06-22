ВС Украины атаковали ракетами мосты на границе Крыма и Херсонской области

ВСУ в ночь на 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

В результате ЧП пострадавших нет. На месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Взрывотехники проводят экспертизу, чтобы оценить боеприпас, которым был нанесен удар с украинской стороны.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. По его словам, Крым с Херсонской областью соединяют 3 пункта пропуска, потому сбой в работе одного из них кардинально не нарушит транспортную логистику. В данный момент конструкции Чонгарского моста обследуются специалистами.

По предварительной информации, по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.