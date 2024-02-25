Российские десантники захватили в плен двух солдат 82-й штурмовой бригады ВСУ на Запорожском фронте, передает РИА Новости.

Захваченный в плен десантник Максим Попок рассказал, что из-за уничтоженных окопов они были просто вынуждены отступить. Во время отхода начался обстрел, в ходе которого двое из их группы были ранены. Российские солдаты эвакуировали раненого украинского солдата. Попок отметил, что украинским военным из-за артиллерийской активности пришлось пройти более десяти км пешком до своих позиций.

Он положительно оценил работу российских воинов-десантников, отметив их координацию и понимание друг друга. В самом начале прошлого года войска Украины попытались перейти в наступление, но их «контрнаступление» провалилось, в связи с чем они потеряли значительное число солдат и военной техники. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что поставки западного оружия и мобилизация украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.