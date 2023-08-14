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ВС РФ нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

14 августа 2023 14:44
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В ночь на 14 августа Вооруженные силы РФ осуществили удары высокоточным оружием морского базирования дальнего радиуса действия по пунктам изготовления и базирования безэкипажных катеров ВСУ, пишет ТАСС.

Все объекты уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее российскими военными судами были ликвидированы два беспилотных морских катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако катера удалось не только обнаружить, но и уничтожить, отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

# Оружие и боеприпасы

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