ВС РФ нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

В ночь на 14 августа Вооруженные силы РФ осуществили удары высокоточным оружием морского базирования дальнего радиуса действия по пунктам изготовления и базирования безэкипажных катеров ВСУ, пишет ТАСС.

Все объекты уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее российскими военными судами были ликвидированы два беспилотных морских катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако катера удалось не только обнаружить, но и уничтожить, отмечалось в сообщении Минобороны РФ.