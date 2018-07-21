Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур

Новости США. Акробат уронил жену во время выполнения сложного трюка на американском телевизионном шоу. Все едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина не успел поймать девушку.

Действо исполнители усложнили умышленно, завязав гимнасту оба глаза черной повязкой.

К счастью, акробатка не пострадала.

Пара попросила у жюри выполнить этот же трюк еще раз.