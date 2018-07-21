Прямой эфир

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур

21 июля 2018 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Акробат уронил жену во время выполнения сложного трюка на американском телевизионном шоу. Все едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-1

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-3

Мужчина не успел поймать девушку.

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-6

Действо исполнители усложнили умышленно, завязав гимнасту оба глаза черной повязкой.

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-9

К счастью, акробатка не пострадала.

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-12

Пара попросила у жюри выполнить этот же трюк еще раз.

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур-15

Однако шокированные судьи отказали и сразу же пропустили исполнителей в следующий тур.

# Необычное # Хайди Клум # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия на озере Тейбл-Рок в США: количество жертв возросло до 17
21 июля 2018 12:59

Трагедия на озере Тейбл-Рок в США: количество жертв возросло до 17

Власти Швеции не справляются с лесными пожарами: горит около 20 тысяч гектаров
21 июля 2018 12:39

Власти Швеции не справляются с лесными пожарами: горит около 20 тысяч гектаров

25 июля глава Еврокомиссии встретится с Трампом, чтобы обсудить выход из торгового конфликта
20 июля 2018 18:12

25 июля глава Еврокомиссии встретится с Трампом, чтобы обсудить выход из торгового конфликта