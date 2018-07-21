Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур

Новости США. Акробат уронил жену во время выполнения сложного трюка на американском телевизионном шоу. Все едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Акробат уронил жену во время выполнения сложного трюка на американском телевизионном шоу. Все едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина не успел поймать девушку.
Действо исполнители усложнили умышленно, завязав гимнасту оба глаза черной повязкой.
К счастью, акробатка не пострадала.
Пара попросила у жюри выполнить этот же трюк еще раз.
Однако шокированные судьи отказали и сразу же пропустили исполнителей в следующий тур.