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ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная

14 апреля 2022 16:11
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В Украине продолжается спецоперация по освобождению Донбасса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряду с обстрелами городов и поселков ЛНР и ДНР украинские военные нанесли удар и по российской территории.

ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная-1

В Брянской области, по сообщению губернатора, под огонь попало село Климово. В результате ранения получили семь человек, в том числе беременная женщина. Сгорели два дома. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная-4

ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная-6

Взрывы гремели и в Белгородской области. ВСУ обстреляли села Сподарюшино и Безымено. Как заявил губернатор региона, там обошлось без жертв и разрушений. В целях безопасности жителей эвакуировали, они находятся под охраной добровольцев-дружинников и казаков.

ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная-9

В Донбассе центром боев по-прежнему остается Мариуполь. По информации Минобороны России, под полный контроль взят городской порт. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и формирований блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

Москва готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях, но Киев на это не идет. Подробнее здесь.

# Международная политика # Вячеслав Гладков # Фотофакт

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