ВСУ обстреляли село в Брянской области. Ранены 7 человек, в том числе беременная

В Украине продолжается спецоперация по освобождению Донбасса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряду с обстрелами городов и поселков ЛНР и ДНР украинские военные нанесли удар и по российской территории.

В Брянской области, по сообщению губернатора, под огонь попало село Климово. В результате ранения получили семь человек, в том числе беременная женщина. Сгорели два дома. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Взрывы гремели и в Белгородской области. ВСУ обстреляли села Сподарюшино и Безымено. Как заявил губернатор региона, там обошлось без жертв и разрушений. В целях безопасности жителей эвакуировали, они находятся под охраной добровольцев-дружинников и казаков.